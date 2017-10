PM Moçambique é um dos oito novos membros da Comissão Política da Frelimo

Lusa02 Out, 2017, 07:32 | Mundo

A eleição por voto secreto decorreu na noite de domingo e o resultado foi anunciado às 02:00 de hoje (menos uma hora em Lisboa) numa altura em que vários dos 2.264 delegados já estavam de olhos fechados após uma maratona eleitoral.

Além do primeiro-ministro, outro membro do Governo, Basílio Monteiro, ministro do Interior, está entre os novos membros.

São também novidade, Manuel Tomé, antigo secretário-geral do partido sob a liderança do antigo chefe de Estado Joaquim Chissano, Aires Ali, antigo ministro da Educação e depois primeiro-ministro do ex-presidente Armando Guebuza, e Tomáz Salomão, economista, presidente do Standard Bank Moçambique e antigo secretário-executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Nyeleti Mondlane, vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação - e filha do fundador do partido, Eduardo Mondlane - também é uma das caras novas da comissão política, assim como Ana Rita Sithole, deputada e empresária.

Roque Silva Samuel, novo secretário-geral do partido, é igualmente um dos novos membros, por inerência do cargo.

Os restantes nomes transitam da anterior Comissão Política, já que, de acordo com os estatutos, o órgão renova 40% dos seus membros a cada eleição.

Depois de anunciados os resultados, Filipe Nyusi apelou à concórdia.

"Os resultados não nos devem dividir nem afastar-nos dos nossos propósitos", sublinhou.

Este foi o último congresso antes das eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019, pelo que o líder da Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique] pediu ainda aos militantes para que trabalhem com a população de forma regular e não apenas quando há necessidades pontuais.

O congresso da Frelimo, que durava desde terça-feira, terminou após a intervenção de Niusy.

Lista da Comissão Política eleita no 11.º Congresso da Frelimo:

1. Filipe Nyusi, presidente da Frelimo

2. Roque Silva Samuel, secretário-geral da Frelimo

Membros que transitam:

3. Alberto Chipande

4. Eneas Comiche

5. Eduardo Mulembwe

6. Raimundo Pachinuapa

7. Sérgio Pantie

8. Filipe Paunde

9. Veronica Macamo

10. Margarida Talapa

11.Conceita Sortane

12. Alcinda Mondlane

Novos membros:

13. Manuel Tomé

14. Carlos Agostinho do Rosário

15. Aires Ali

16. Tomás Salomão

17. Basílio Monteiro

18. Nyeleti Mondlane

19. Ana Rita Sithole