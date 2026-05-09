PM sublinha empenho de Portugal na construção de uma UE mais competitiva e influente

Numa mensagem divulgada nas suas redes sociais, Luís Montenegro escreve que hoje, Dia da Europa, celebra-se uma "Europa de paz liberdade, democracia e prosperidade".

"No ano em que celebramos os 40 anos da adesão à CEE, orgulhamo-nos de fazer parte deste projeto comum que nos une em valores e oportunidades", frisa também o líder do Governo.

Montenegro diz que, "num tempo de grandes desafios", Portugal continuará "empenhado na construção de uma União mais forte, competitiva, coesa e influente no mundo".

O primeiro-ministro conclui esta mensagem defendendo que o fortalecimento da Europa é "essencial à defesa dos interesses e ambições de Portugal e dos portugueses".

O Dia da Europa assinala-se hoje, evocando a declaração de Robert Schuman, em 1950, na qual apresentou as bases fundadoras da União Europeia.

Portugal aderiu formalmente à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 01 de janeiro de 1986, juntamente com Espanha.

O tratado de adesão de Portugal à então CEE foi assinado em 12 de junho de 1985 por Mário Soares e também pelo vice-primeiro-ministro do Governo PS/PSD, Rui Machete, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e das Finanças, Ernâni Lopes.

Quando o tratado entrou em vigor, em 01 de janeiro de 1986, já estava em funções o Governo do PSD chefiado por Aníbal Cavaco Silva, que iria governar durante dez anos.