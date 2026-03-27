PM timorense pede à polícia profissionalismo e para assegurar estabilidade

"Todo o povo confia que os agentes da polícia, com os seus dois comandantes, irão assegurar a estabilidade no nosso país, para que a população possa viver sem preocupações com a segurança, sabendo que há uma polícia que está ao seu lado para ajudar", afirmou Xanana Gusmão.

O chefe do Governo falava durante a cerimónia de comemoração do 26.º aniversário da PNTL e da tomada de posse do novo comandante-geral, comissário assistente Afonso dos Santos, e da nova segunda comandante-geral da PNTL, comissária assistente Natércia Eufrásia Soares Martins, no Palácio do Governo.

"A relação entre a polícia e a comunidade deve basear-se na amizade, e não em intimidação ou ameaças. Essa comunicação é essencial", afirmou o primeiro-ministro.

Xanana Gusmão pediu também aos dois comandantes para reforçarem a coordenação em todos os setores relacionados com o plano da PNTL.

"Hoje, o mundo enfrenta uma situação difícil, com conflitos como o no Irão, cujos impactos já chegam a Timor. Por isso, a PNTL deve preparar-se, criando condições para assegurar a estabilidade no país", salientou.

O líder do executivo timorense destacou também que as forças de segurança devem estar preparadas para responder às exigências, tendo conta as eleições presidenciais de 2027, as legislativas de 2028 e a presidência da ASEAN em 2029.

O novo comandante-geral, Afonso dos Santos, garantiu que irá implementar as políticas do Governo para assegurar a segurança interna, a ordem pública e a proteção de todos os cidadãos, sem discriminação.

"Este é um princípio universal que orienta todas as forças policiais modernas e profissionais", declarou.

Afonso dos Santos comprometeu-se também a construir uma PNTL sólida, profissional, apartidária e orientada para resultados, capaz de responder aos desafios atuais e futuros da segurança nacional.

"Queremos modernizar a instituição, investir em tecnologia, reforçar a investigação criminal e desenvolver capacidades específicas, particularmente no combate ao crime transnacional, que constitui uma das maiores ameaças atuais", afirmou.

O responsável comprometeu-se igualmente a reforçar o policiamento comunitário, promovendo relações de confiança com as comunidades, fundamentais para a prevenção do crime e a estabilidade social.

"A PNTL irá intensificar a coordenação entre instituições, reforçando a ligação com as F-FDTL, o Ministério Público, a Polícia de Investigação Criminal (PCIC) e os serviços de inteligência do Estado, para garantir uma resposta integrada e eficaz às ameaças à segurança nacional", acrescentou o novo comandante da polícia.