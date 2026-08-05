Polícia alemã investiga objeto suspeito encontrado junto à pista no aeroporto de Leipzig

A pista sul, que funciona como centro logístico da empresa DHL foi encerrada enquanto especialistas em desativação de explosivos estiveram a examinar um objeto.



Também foram feitos relatos do avistamento de um objeto voador não identificado durante a noite.



Não se sabe se os dois episódios estão relacionados, mas várias aeronaves e um voo de passageiros durante a noite foram desviados para outros aeroportos.



Hoje de manhã as operações no aeroporto de Leipzig já regressaram ao normal.



Os aeroportos alemães estão em estado de alerta elevado - depois de vários sobrevoos não autorizados de drones em locais considerados sensíveis à segurança - incluindo instalações militares, terminais de energia, portos marítimos e em empresas de logística.



A polícia federal alemã alertou que estes voos podem ter sido organizados por agentes russos, mas a Rússia negou qualquer envolvimento nos incidentes.

