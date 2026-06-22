Polícia australiana deteta 2,7 toneladas de cocaína na maior apreensão de sempre

A droga foi encontrada a 19 de junho em recipientes de plástico enterrados em bunkers subterrâneos escondidos sob três contentores numa propriedade semirrural no subúrbio de Londonderry, na zona oeste de Sydney, informou a Força Conjunta de Combate ao Crime Organizado do estado de Queensland, em comunicado.

Os contentores tinham pisos falsos que davam acesso à cocaína, que a polícia estima ter um valor de mercado de 816 milhões de dólares australianos (499 milhões de euros).

Dois residentes de Sydney, homens de 21 e 25 anos, foram detidos na propriedade e acusados de posse de uma quantidade comercial de droga ilícita. Caso sejam considerados culpados, podem ser condenados à prisão perpétua.

A anterior apreensão recorde de cocaína na Austrália era de 2,34 toneladas métricas, confiscadas em 2024 de um barco de pesca perto de K`gari, anteriormente conhecida como Fraser Island, na costa do estado de Queensland.

A polícia disse que a cocaína encontrada em Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul e a cidade mais populosa da Austrália, foi desembarcada de barco em Midge Point, nos trópicos pouco povoados de Queensland.

As forças de segurança afirmam que um grupo de crime organizado de Sydney transportou a droga por terra até à cidade, uma distância de 1.800 quilómetros.

A polícia suspeita que a carga tenha sido desembarcada do mesmo navio-mãe que transportou 178 quilos de cocaína apreendidos anteriormente em Queensland.

Seis pessoas foram acusadas em relação a esta cocaína e a 142 quilos de metanfetamina que também foram encontrados na investigação.

A polícia suspeita que o navio-mãe seja o Wealth, um cargueiro com bandeira do Belize que foi apreendido pelas autoridades das Ilhas Salomão por suspeita de envolvimento em crime organizado transnacional.

As Ilhas Salomão ficam a dois mil quilómetros a nordeste de Queensland.

O comandante da Polícia Federal Australiana, Stephen Jay, disse que os grupos de crime organizado estão cada vez mais a visar a costa de 13 mil quilómetros de Queensland para contrabandear drogas.

Os australianos pagam alguns dos preços mais elevados do mundo pela cocaína, o que faz da Austrália um mercado lucrativo para os traficantes de droga.

A Austrália e a Nova Zelândia têm o maior consumo per capita de cocaína do mundo, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicado em junho de 2025.

A agência alertou na altura que as ilhas do Pacífico estão a ser cada vez mais utilizadas como pontos de trânsito para a cocaína destinada à Austrália e à Nova Zelândia, onde a ONU estima que 3% das pessoas entre os 15 e os 64 anos tenham consumido cocaína em 2023.