Polícia britânica diz que análise de "dados cruciais" podia evitar ataque mortal a sinagoga

No dia em que o juiz de Manchester decretou prisão perpétua a um dos cúmplices do ataque numa sinagoga em Heaton Park, a polícia veio a público pedir desculpas pela "oportunidade perdida" de impedir o ataque mortal que aconteceu em outubro do ano passado.





"Lamento profundamente a possibilidade de agravar o sofrimento de todos os afetados pelos terríveis acontecimentos. Por isso, peço sinceras desculpas", anunciou Stephen Watson.





O chefe da polícia de Manchester explicou que os telefones de Jihad al-Shamie, o autor do ataque à sinagoga, foram apreendidos pelos agentes, no entanto, os dados cruciais não foram examinados.





"Não há dúvidas de que as informações contidas nesses dispositivos teriam motivado novas investigações", disse Watson. "É evidente que ao não termos analisado os dados disponíveis antes do ataque, representa uma oportunidade perdida", acrescentou.





Esta quinta-feira, Mohammad Asim Bashir, de 31 anos, acabou por ser condenado a prisão perpétua, com uma pena mínima de 17 anos, por estar envolvido no acto terrorista que planeou com Jihad Al-Shamie, dois meses antes do ataque à sinagoga.





O Tribunal de Manchester explicou que em agosto do ano passado, Bashi e Shamie foram de carro até ao Ministério da Defesa britânco em Shrivenham, Swindon, com a ideia de fazer um reconhecimento do local.





Dois meses depois, em outubro, Al-Shamie concretizou o ataque. Atropelou várias pessoas e depois atacou com uma faca, de forma indiscriminada, quem se encontrava na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park.





Um dos homens morreu devido aos ferimentos provocados com a faca e outro foi morto, de forma acidental, ao ser atingido por um tiro que foi disparado pela polícia.





Além das duas vítimas mortais, o ataque à sinagoga em Manchester fez ainda quatro feridos graves. Foi feito no Yom Kippur, considerado o dia mais sagrado do calendário judaico.











