Polícia detém uma pessoa e procura outra após tiroteio em Seattle que causou três mortes

Os investigadores acreditam que os dois disparavam um contra outro e que não existe qualquer ameaça atual para o público, de acordo com o subchefe da Polícia de Seattle, Tyrone Davis, que afirmou que as autoridades não dispõem de uma descrição do suspeito em fuga.

"Ainda estamos a tentar perceber o que se passou", indicou Davis.

Duas pessoas morreram no local e uma terceira já no hospital. Outras quatro ficaram feridas e encontram-se a receber tratamento e em condição estável, disse Davis.

Um primeiro balanço dos bombeiros dava conta de dois mortos e cinco feridos.

O tiroteio ocorreu por volta das 18:00 (02:00 de hoje em Lisboa), nas últimas horas do "Bite of Seattle", um festival anual que atrai centenas de vendedores de comida e retalho, bem como artistas.

Entre os feridos encontrava-se um menino de 2 anos, afirmou Grace Nuñez, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Seattle.

A porta-voz do hospital Susan Gregg disse que as vítimas sofreram ferimentos nos braços, abdómen ou pernas, notando que os outros são adultos.

Um elevado número de agentes da polícia e equipas de emergência acorreu ao local e começou a evacuar a área em redor do extenso complexo de eventos do Seattle Center. As autoridades não revelaram onde exatamente ocorreu o tiroteio no evento, que contava com áreas ao ar livre e cobertas.

O governador de Washington, Bob Ferguson, afirmou que agentes da SWAT da polícia estadual foram destacados para apoiar a polícia local.

"As minhas orações estão com as famílias das vítimas e com as equipas de emergência, enquanto trabalham para garantir a segurança das pessoas", afirmou Ferguson em comunicado.

No caos do tiroteio, muitos vendedores correram em direção às saídas, abandonando as bancas de comida. Horas depois, alguns vagueavam do lado de fora da área isolada pela polícia perguntar quando seria permitido regressar para recolher as tendas, comida e equipamento de cozinha.

Roberto Ramirez, um vendedor no evento, disse que ouviu o que pareciam ser fogos de artifício antes de as pessoas começarem a gritar a palavra "atirador" e a correr freneticamente.

O festival anual teve início em 1982 e atrai 350 mil participantes ao longo de "três dias de comida, bebida e celebração comunitária", de acordo com o portal `online` do evento.