Polícia diz que travou instalação do Cartel de Sinaloa em Moçambique

De acordo com informação do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) enviada à Lusa, as detenções, no âmbito do combate ao tráfico internacional de drogas, foram concretizadas em 11 de abril, no aeroporto internacional de Maputo.

O Sernic, que refere que vai prestar mais informações sobre o caso ainda hoje, avança que sobre os três detidos "recaem indícios fortes de estarem envolvidos no tráfico internacional de drogas, falsificação de documentos e associação criminosa".

"Os dois mexicanos são apontados como membros do Cartel de Sinaloa no México e pretendiam-se instalar no território nacional, concretamente no distrito de Matituine - província de Maputo", explica o Sernic.

O Cartel de Sinaloa, criado em 1987 na região no oeste do México, é tido como um dos maiores sindicatos do crime organizado internacional do mundo, de tráfico de droga e branqueamento de dinheiro, sendo considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos da América.