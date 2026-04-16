Polícia diz que travou instalação do Cartel de Sinaloa em Moçambique
A polícia moçambicana anunciou hoje a detenção, em Maputo, de três pessoas, incluindo dois mexicanos suspeitos de integrarem o Cartel de Sinaloa, um dos maiores sindicatos de crime organizado do mundo, que alegadamente pretendiam instalar-se em Moçambique.
De acordo com informação do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) enviada à Lusa, as detenções, no âmbito do combate ao tráfico internacional de drogas, foram concretizadas em 11 de abril, no aeroporto internacional de Maputo.
O Sernic, que refere que vai prestar mais informações sobre o caso ainda hoje, avança que sobre os três detidos "recaem indícios fortes de estarem envolvidos no tráfico internacional de drogas, falsificação de documentos e associação criminosa".
"Os dois mexicanos são apontados como membros do Cartel de Sinaloa no México e pretendiam-se instalar no território nacional, concretamente no distrito de Matituine - província de Maputo", explica o Sernic.
O Cartel de Sinaloa, criado em 1987 na região no oeste do México, é tido como um dos maiores sindicatos do crime organizado internacional do mundo, de tráfico de droga e branqueamento de dinheiro, sendo considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos da América.