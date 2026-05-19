Polícia espanhola prende Jonathan Andic acusado da morte do pai, fundador da Mango

Polícia espanhola prende Jonathan Andic acusado da morte do pai, fundador da Mango

Herdeiro do empresário passou de testemunha a suspeito do caso em outubro passado.

Um Olhar Europeu com RTVE /
Imagem divulgada pela Mango do presidente não-executivo e fundador da poderosa empresa de moda Mango, Isak Andic, que morreu inesperadamente em 14 de dezembro de 2024 Lluis Gene / AFP

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A polícia catalã prendeu Jonathan Andic esta terça-feira, acusado de assassinar o pai, o empresário e fundador da Mango, Isak Andic, a 14 de dezembro de 2024, na montanha de Montserrat, confirmaram à RTVE fontes da investigação.

O detido estava esta manhã a ser transportado para os tribunais de Martorell para prestar declarações.

Foi em outubro passado que se confirmou que a polícia catalã, que inicialmente tinha avaliado a hipótese de um acidente, estava a investigar a morte de Andic como um possível homicídio, tendo o seu herdeiro passado de testemunha a investigado.

Jonathan Andic foi a única pessoa que testemunhou o alegado acidente na montanha.
Os dois estavam a fazer uma caminhada perto das grutas de Salnitre, em Collbató, quando Isak caiu de um penhasco de 150 metros de altura, tendo morte imediata. O filho afirmou ter ouvido um deslizamento, mas insistiu que não viu nada, porque estava alguns passos à frente do pai. Foi ele que alertou os serviços de emergência.

Mas a polícia catalã acabou por encontrar contradições no seu testemunho: "a testemunha contradizia-se, deixava zonas cinzentas e descrevia factos que não podiam corresponder" às conclusões da investigação, segundo a agência AFP. Estefania Knuth, jogadora profissional de golfe e companheira de Isak Andik, comentou com as autoridades "a má relação entre pai e filho".Revolução na investigaçãoO magistrado do caso, do Tribunal de Instrução número 5 de Martorell, tinha encerrado o inquérito semanas após a morte, mas reabriu-o em março de 2025.

Isak era um dos principais acionistas da cadeia de lojas de moda Mango e presidente não executivo. Nasceu em 1953 em Istambul, na Turquia, no seio de uma família judia de origem sefardita, e mudou-se para a Catalunha aos 14 anos, onde começou a desenvolver uma aptidão inata para o comércio.

Aos 17 anos, já vendia roupa e sapatos em feiras da ladra e, mais tarde, abriu várias lojas de ganga e dedicou-se à moda sazonal.

Quarenta anos após a abertura da primeira loja, Andic ocupava o quinto lugar na lista da Forbes das maiores fortunas de Espanha, com um património líquido estimado em 4,5 mil milhões de euros.
Andic controlava o negócio através de uma sociedade gestora de participações sociais que incluía também os seus três filhos: Jonathan, Judith e Sarah.

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento inesperado de Isak Andic, o nosso presidente não executivo e fundador da Mango, num acidente este sábado", afirmou então o CEO da Mango, Toni Ruiz, em comunicado, ao tomar conhecimento da morte em dezembro de 2024.

"Isak foi um exemplo para todos nós. Dedicou a vida ao projeto Mango, deixando uma marca indelével graças à visão estratégica, liderança inspiradora e ao compromisso inabalável com os valores que ele próprio imprimiu à nossa empresa", acrescentou Ruiz, que garantiu que "a melhor homenagem" que se poderia prestar ao empresário era "assegurar que a Mango continuava a ser o projeto a que Isak aspirava e do qual se orgulharia".

RTVE.es / 19 maio 2026 08:30 GMT+1

Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
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