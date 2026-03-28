Polícia francesa detém homem com bomba em frente ao Bank of America em Paris

Os factos ocorreram por volta das 02h30 (hora de Lisboa), na rue de la Boétie, no centro oeste de Paris, em frente às instalações do Bank of America.

As autoridades detiveram um homem que tinha acabado de deixar um engenho explosivo artesanal em frente ao estabelecimento.

O engenho era composto por um bidão de cinco litros de líquido, provavelmente hidrocarboneto, uma carga de 650 gramas de pólvora explosiva e um sistema de ignição, segundo uma das fontes.

A investigação está agora ser conduzida pelo departamento antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris.