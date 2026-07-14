Polícia francesa detém seis pessoas na sequência dos incêndios

Num comunicado à imprensa, Diane Ngomsik afirmou que um dos detidos é um bombeiro voluntário de Fontainebleau, que confessou ter "ateado fogo a ramos secos, com o recurso a um isqueiro e a gasolina", enquanto outro suspeito admitiu ter "provocado um incêndio acidentalmente ao descartar um cigarro".

Os dois homens, nascidos em 2007 e sem antecedentes criminais, são suspeitos de terem iniciado incêndios distintos na segunda-feira em Fontainebleau: o bombeiro em Arbonne-la-Forêt e o outro suspeito na área de Faisanderie, sem se encontrar qualquer ligação entre eles, detalhou a procuradora.

Outros dois homens --- um nascido em 1975, sem histórico criminal, e outro nascido em 2005, "já conhecido das autoridades por infrações de trânsito" --- também foram detidos, por suspeitas de envolvimento no incêndio que começou na tarde de segunda-feira.

Outras duas pessoas foram detidas por causa de um incêndio ateado no domingo, que forçou o encerramento de um trecho da autoestrada A6, que liga Paris a Lyon, e que consumiu cerca de 1.600 hectares em 48 horas.

A procuradora do Ministério Público francês em Fontainebleau esclareceu que a hipótese de esse incêndio ter começado devido a obras realizadas nas imediações da A6 está a ser "minuciosamente investigada".

Na manhã de segunda-feira, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, tinha levantado a possibilidade de esse incêndio que forçou o encerramento de um troço da A6 ter sido "provocado deliberadamente".

Os cerca de 800 bombeiros no terreno têm apoio de quatro aviões Canadair, quatro helicópteros de combate a incêndios, entre outros meios aéreos para tentarem conter os incêndios até ao final do dia de hoje.

"Continuamos a revezar-nos para controlar a fadiga", disse à Agence France-Press (AFP) Paul-Edouard Laurain, porta-voz do corpo de bombeiros local.

Pelo menos 1.000 pessoas já foram retiradas da região da floresta.

Reconhecida pela sua biodiversidade, a floresta de Fontainebleau estende-se por cerca de 25 mil hectares, 60 quilómetros a sudeste de Paris, e atrai mais de 15 milhões de visitantes por ano.