Polícia Metropolitana de Londres detém cerca de 100 em protesto pró-`Palestine Action`

Numa mensagem na rede social X, a Met Police informou que, às 14:50, os seus agentes tinham detido 92 pessoas, com idades entre os 27 e os 82 anos, durante o evento realizado na Trafalgar Square, em Londres.

Referia também que as autoridades continuavam a efetuar mais detenções e que ainda havia um grupo que permanecia no local do protesto.

Segundo a agência de notícias EFE, os mais de 500 participantes no evento, organizado pela associação britânica "Defend Our Juries", participavam no que foi designado como uma "vigília pacífica" e posicionaram-se na emblemática praça.

Havia cartazes nos quais se podia ler: "Oponho-me ao genocídio. Apoio a `Palestine Action`", para apelar ao levantamento da proibição contra o grupo pró-palestiniano.

Em fevereiro passado, o Tribunal Superior de Londres declarou ilegal a proibição imposta pelo Governo britânico à `Palestine Action` em julho de 2025 e a sua classificação como "organização terrorista".

O tribunal considerou que tal medida foi "desproporcionada", embora tenha sido concedida ao Ministério do Interior britânico (Home Office) a possibilidade de recorrer da decisão.

Na sequência da decisão judicial, as autoridades policiais afirmaram que não iriam deter mais pessoas por manifestarem apoio publicamente à `Palestine Action`, cujo número já ultrapassa as 2.800 desde julho de 2025, mas voltaram atrás semanas mais tarde, ao considerarem que a ilegalização continuava em vigor até ao resultado de qualquer recurso.

"A Palestine Action continua a ser uma organização proibida e qualquer manifestação de apoio à mesma constitui um crime", escreveu a Polícia Metropolitana no X esta manhã.

O cofundador da "Defend Our Juries", Tim Crossland, criticou a mudança de posição da Polícia Metropolitana num vídeo publicado pela associação nas redes sociais, onde também afirmou que as detenções de hoje são resultado de uma "ideologia descabida e enraizada" que combina "o sionismo e o fascismo corporativo" e que é apoiada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.