Polícia moçambicana impõe 14 proibições aos agentes no uso das redes sociais

Num documento, consultado hoje pela Lusa, a direção da PRM refere que os polícias "devem abster-se ao máximo" de adotar condutas que choquem com as referidas 14 situações.

Além dos casos já referidos, são vedados aos membros da corporação comportamentos que ponham em causa a sua personalidade, idoneidade pessoal e profissional nas redes sociais.

Não devem "postar" todos os eventos relacionados com a PRM, publicar fotos que mostrem armamento, brasão, fardamento, viaturas ou equipamento de proteção, divulgar informações operativas, bem como prestar informações político-partidária ou depreciativas a órgãos públicos, autoridades e demais individualidades do Estado.

Ficam ainda proibidos de publicar e partilhar notícias não confirmadas e falsas, bem como desabafos e ataques verbais a familiares, amigos, conhecidos, colegas e personalidades.

O Comando Geral da PRM também exige que os agentes deixem de partilhar vídeos, áudios e fotografias que atentem contra pessoas que se encontrem em contextos de atuação das autoridades e de partilhar episódios violentos e obscenos.

Os polícias ficam também proibidos de partilhar informação que incita ao preconceito e ao conflito ou que possa denegrir a imagem de alguém ou de uma instituição.

A ordem do Comando Geral da PRM avança que as diretivas devem ser difundidas através das aulas cívico e patrióticas ministradas aos agentes e resulta da preocupação da instituição com a conduta de "alguns polícias", "uniformizados e em poses que indiciam libertinagem, através das plataformas digitais".