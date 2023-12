Polícia sul-africana apreende 7,4 milhões de euros de cocaína no porto de Durban

Em comunicado, a polícia sul-africana salientou que a droga foi encontrada dentro de um contentor frigorífico num navio proveniente do Brasil.

"Uma equipa multidisciplinar inspecionou o contentor frigorífico e encontrou 433 blocos de cocaína em caixas de carne", adiantou.

O comunicado, a que a Lusa teve acesso, indicou que a apreensão da droga ocorreu na segunda-feira, sem detenções, estando em curso uma investigação do Departamento de Investigação de Crimes Prioritários (DPCI, na sigla em inglês).

Em outubro, cocaína avaliada em 150 milhões de rands (7,3 milhões de euros) foi apreendida no porto de Durban, segundo as autoridades sul-africanas.

No comunicado, a polícia sul-africana indicou que o comissário nacional de Polícia da África do Sul, o general Fannie Masemola, discutiu o influxo de droga no país oriunda do Brasil com o seu homólogo da Polícia Federal Brasileira, Andrei Passos Rodrigues, à margem da Assembleia Geral Anual da Interpol, em Viena, na semana passada.

"Foi tomada uma decisão para aumentar o nível de cooperação que já registou grandes sucessos na partilha de informações sobre drogas e outras atividades criminosas, bem como no combate às redes do crime internacionais", salientou a SAPS.