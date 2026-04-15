Polícia timorense apreende quatro milhões de dólares em dinheiro falso

Segundo o diretor do Serviço de Investigação Criminal daquela força policial, superintendente João Belo dos Reis, a operação foi realizada na sequência de informações da existência de dinheiro falso naquele local.

"Assim, foi realizada uma intervenção, durante a qual recolhemos todos os elementos relacionados com o crime em causa e detetámos várias caixas contendo dinheiro falso", explicou, durante uma conferência de imprensa no comando-geral da PNTL.

O superintendente disse que a estimativa preliminar do dinheiro falso apreendido "aponta para um montante de cerca de quatro milhões de dólares", remetendo mais esclarecimentos até ao final da semana.

O comandante acrescentou também que a polícia de investigação criminal irá trabalhar em conjunto com a alfândega para identificar os registos de importação associados à apreensão, nomeadamente quando ocorreu a entrada, quem a facilitou e quem esteve envolvido no transporte.

A polícia de investigação criminal vai também colaborar com o Banco Central de Timor-Leste para determinar com precisão o tipo de falsificação em causa, bem como com parceiros internacionais, para apurar a origem do dinheiro e os fatores que permitiram a sua entrada no país.

O primeiro-ministro, Xanana Gusmão, também se deslocou ao comando-geral da PNTL para uma reunião com o comandante-geral, comissário-assistente Afonso dos Santos, e a segunda comandante-geral, comissária Natércia Martins, mas não prestou declarações aos jornalistas.

Numa nota enviada aos jornalistas, o gabinete do primeiro-ministro salienta que Xanana Gusmão pediu às autoridades para aprofundarem a investigação.