Polícia timorense identifica 29 estrangeiros suspeitos de atividades ilegais de jogo `online`

Os 29 cidadãos estrangeiros encontravam-se a residir numa casa alugada num bairro de Díli e a operação policial ocorreu após recebida informação de suspeitas de envolvimento em atividade ilegais de jogo `online`.

Na sequência da operação, segundo a informação, as autoridades policiais apreenderam uma variedade de material informático, entre outro equipamento que se encontrava na residência alugada.

"Neste momento, os 29 suspeitos já foram entregues ao Departamento do Serviço de Investigação Criminal e conduzidos ao comando-geral da PNTL, onde prossegue a investigação", acrescenta a informação do Ministério do Interior.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) alertou em setembro passado para a proliferação de redes criminosas em Oecussi, enclave timorense no lado indonésio da ilha de Timor, salientando que as recentes investigações mostram uma contaminação da região.

Na sequência daquela denúncia pública, o Governo timorense determinou cancelar as licenças concedidas para exploração de jogos e apostas `online`, bem como proibir a atribuição de novas licenças, devido a riscos para a segurança e estabilidade social.

Segundo a UNODC, depois de uma região ser infiltrada por criminosos digitais, "frequentemente transforma-se num centro de fraude cibernética e de tráfico de droga e de pessoas".

A PNTL já tinha desmantelado, este mês, um centro de burla `online` em Tíbar, nos arredores de Díli, e detido 61 cidadãos indonésios.