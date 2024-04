Polisário rejeita que Marrocos imponha condições ao processo da ONU para Saara Ocidental

Num comunicado, assinado em Bir Lehlou, localidade controlada pela Polisário, o movimento sarauí apelou ao Conselho de Segurança da ONU para que assuma a responsabilidade para fazer face "à escalada pretendida pelo Estado ocupante de Marrocos" na antiga colónia espanhola, condenando "veementemente" a "retórica de rejeição e a intransigência da mensagem" .

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino, "não haverá processo de paz sério enquanto a Frente Polisário continuar a violar o cessar-fogo".

"O Estado de ocupação marroquino continua a desrespeitar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, entre as quais a resolução 2703 (2023), que apela às duas partes a retomar as negociações sob os auspícios do secretário-geral, sem condições prévias e de boa-fé", indicam, em resposta, a Polisário.

O movimento sarauí recorda que o plano de resolução que foi aceite pelas duas partes, Marrocos e Frente Polisário, em 1988, e aprovado pelo Conselho de Segurança, em 1990 e 1991, continua a ser a "solução realista, razoável e mutuamente aceitável para a descolonização do Saara Ocidental".

De Mistura, que visitou Rabat na quinta-feira, foi nomeado enviado pessoal do secretário-geral da ONU em 2021, depois de o cargo ter ficado vago durante 18 meses quando o ex-presidente alemão Horsth Kohler se demitiu, alegando razões de saúde.

No entanto, desde que foi nomeado, e apesar das sucessivas visitas à região e das reuniões com funcionários de `países-chave` para fazer progressos na resolução do conflito sarauí, De Mistura não conseguiu até agora reunir as partes numa mesa de negociações.

Esta troca de declarações surge num contexto de hostilidades no Saara Ocidental controlado por Marrocos, na sequência da decisão da Polisário, em novembro de 2020, de se dissociar oficialmente do acordo de cessar-fogo assinado pelas partes em 1991.

No comunicado, a Polisário reafirmou hoje "a determinação do povo sarauí em continuar a luta nacional com todos os meios legítimos, incluindo a luta armada até alcançar a inegociável liberdade e independência".

A Polisário aprovou por unanimidade no seu último congresso realizado em janeiro de 2023 no campo de refugiados de Dakhla, em território argelino, "intensificar a luta armada".

A questão desta antiga colónia espanhola opõe há décadas Marrocos -- que controla 80% do território e propõe um plano de autonomia sob a sua soberania -- aos nacionalistas sarauís da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.

Na ausência de um acordo final, o Saara Ocidental é considerado um "território não autónomo" pela ONU.