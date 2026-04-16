Político sul-africano Julius Malema condenado a cinco anos de prisão

"No que diz respeito à primeira acusação, está condenado a cinco anos de prisão", disse a magistrada Twanet Olivier.

Malema foi também condenado por outros quatro crimes, sendo que o primeiro corresponde a dois anos de prisão e os outros poderá optar por pagar 20 mil rands (1.035 euros) ou cumprir seis meses de prisão. Estes serão cumpridos em simultâneo com a sentença imposta pelo primeiro crime.

O líder do partido político Combatentes da Liberdade (EFF, na sigla inglesa) e o seu antigo guarda-costas estavam acusados de terem disparado para o ar com armas de fogo durante a celebração do quinto aniversário do EFF, perto de KuGumpo, antiga cidade de East London.

Julius Malema arriscava uma pena máxima de 15 anos de prisão.

"Tenham em mente que não foi um partido político que foi condenado aqui", declarou a magistrada que o condenou.

Em agosto, Julius Malema foi considerado culpado de discurso de ódio por ter declarado aos seus apoiantes, durante um comício em 2022, que estes "nunca deviam ter medo de matar".