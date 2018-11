Poluição do ar na Índia mata mais pessoas do que o terrorismo, denuncia especialista

Lusa08 Nov, 2018, 08:13 / atualizado em 08 Nov, 2018, 08:58 | Mundo

"Mais pessoas morrem da poluição do ar do que do terrorismo ou de todas as guerras entre a Índia e o Paquistão juntas", explicou o escritor em entrevista à agência espanhola Efe em Nova Deli, cuja camada de poluição no ar que ali se regista é confundida com um denso nevoeiro.

Singh culpa o desdém com que a questão é encarada pelas autoridades, já que não são confrontadas com mortes "espetaculares", agravando principalmente doenças preexistentes ou provocando outras mais tarde.

Além disso, os `media`, os centros de pesquisa e os políticos colocam o foco da poluição na capital, mas a verdade é que "a qualidade do ar nas aldeias do norte da Índia é similar ou às vezes muito pior do que a das cidades", defendeu.

O recurso a alguns métodos no setor da agricultura, a poluição dos veículos motorizados e a indústria são aqueles que mais contribuem para esta situação.

"Embora as emissões industriais `per capita` sejam muito baixas em comparação com a Europa e a base industrial da Índia também seja baixa em comparação com muitos países, a crise da poluição do ar na Índia é pior", afirmou Singh, atribuindo esse resultado ao uso de tecnologias ineficientes.

A um nível mais amplo, o especialista defendeu que deve ser incentivado um debate público sobre se a Índia deve industrializar-se e converter-se num grande exportador como a China ou, pelo contrário, se deve concentrar-se no setor dos serviços e apostar na produção doméstica.