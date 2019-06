Pompeia. Descobertas históricas financiadas pela UE

Em 2019, e graças ao financiamento de 104 milhões de euros em fundos europeus, Pompeia voltou a surpreender e a renascer, literalmente, das cinzas.

Partilhe no Linkedin Partilhe no Whatsapp

No ano 79 D.C. a histórica cidade de Pompeia ficou soterrada em cinzas e lamas que atingiram os três metros. O edificado esteve oculto durante 1600 anos até ser descoberto, por acaso, em 1748.





Outrora um centro próspero do Império Romano, à sombra do vulcão Vesúvio, Pompeia foi engolida por uma erupção cujas cinzas a preservaram durante quase dois mil anos. Continua - ainda hoje - a revelar surpresas.





O programa De Lisboa a Helsínquia, que percorreu os 28 Estados Membros da União Europeia para dar a conhecer projetos financiados por fundos comunitários, visitou as escavações mais recentes.





Há mais de meio século que não se faziam novas escavações no sítio arqueológico de Pompeia. O último projecto foi inteiramente financiado por fundos europeus: 104 milhões de euros.





O primeiro objectivo era garantir a segurança em torno do perímetro já escavado - 44 hectares no total. Mas à medida que as obras avançavam foram-se descobrindo artefactos e edifícios inéditos.











Francesco Muscolino é o arqueólgo que liderou a escavação da Casa de Júpiter, uma casa descoberta no século XVIII mas que terá sido construída 200 anos antes de Cristo, e que nunca tinha sido devidamente explorada.



Os arqueólogos trabalham durante meses na exploração e preservação do património. Uma vez concluída a escavação, entram em campo os operários que asseguram as condições de segurança, para que visitantes possam admirar a beleza e o estado de conservação dos achados.





As descobertas foram surpreendentes e obrigaram até a rever a história da cidade. Atribuía-se desde sempre a erupção do Vesúvio ao dia 24 de agosto de 79. Mas uma parede entretanto revelada desmente em definitivo essa versão e aponta para o dia 24 de novembro do mesmo ano.



O sítio arqueológico é o segundo local mais visitado de toda a Itália, depois do Coliseu de Roma. Todos os anos acolhe 3 milhões e meio de turistas que descobrem os mistérios - até agora inesgotáveis - de Pompeia.