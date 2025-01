Foto: Luísa Nhantumbo - EPA

Em Moçambique, uma semana e meia depois de ter tomado posse, o presidente Daniel Chapo ainda não completou a formação do Governo. Faltam titulares para pastas como as da Educação e Obras Públicas. Vários analistas políticos consideram que as negociações com a oposição justificam a demora.