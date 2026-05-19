Portal vinculado à propaganda do regime suspendeu temporariamente atividade na Venezuela

"O Venezuela News encerrou as suas atividades e mais de 100 trabalhadores foram informados da medida de encerramento temporário e tiveram de abandonar os seus lugares de trabalho", referiu o SNTP nas redes sociais.

Na rede social X, o SNTP explica que "se trata de um meio de comunicação vinculado à propaganda do Governo, com uma linha editorial amplamente questionável", mas sublinha "que isso não elimina os direitos laborais de quem ali trabalhava".

"As razões [do encerramento temporário] devem ser explicadas com transparência, especialmente face às versões preliminares que associam a medida a problemas de financiamento", afirmou.

Segundo o sindicato "nenhum trabalhador deve ficar desprotegido nem arcar com as consequências de decisões políticas, financeiras ou judiciais que não controla".

"Defender os direitos laborais não significa validar a propaganda", conclui.

Nos últimos anos, enquanto vários jornais venezuelanos encerraram as publicações de papel, diversos portais notícias `online` surgiram ou desenvolveram-se para suprir a demanda por informação independente no país.

Em paralelo aos herdeiros diretos desses jornais em papel, nasceram outros portais digitais, devido à censura, dificuldades económicas e ao controlo e restrições estatais impostas ao papel de imprensa.

Dezenas de portais web independentes enfrentam bloqueios no acesso da Venezuela, obrigando os venezuelanos a usar aplicações de acesso à Internet encriptado tipo Virtual Private Server (VPN) para poder aceder a esses conteúdos.

El Nacional, El Pitazo, La Patilla, Efecto Cocuyo, Cronica.Uno, Noticiero Digital, Runrun.es, Correo del Caroni e Armando.info são alguns dos portais cujo acesso local continua bloqueado.