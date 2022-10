Portugal e Argentina reforçam relação bilateral

O encontro é o primeiro de um périplo de Cravinho pela Argentina, onde participa quinta-feira, em Buenos Aires, na reunião da UE-CELAC – com os chefes da diplomacia da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.De acordo com o MNE, o objetivo deste encontro, sob presidência argentina, é renovar a sua parceria estratégica, baseada em vínculos históricos e culturais, no sentido de reforçar o diálogo birregional.O MNE estará ainda, neste dia, em contacto com empresários portugueses com negócios naquele país.