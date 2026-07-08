Portugal e mais 11 Aliados comprometem-se a assumir mais responsabilidades na dissuasão marítima da NATO









O objetivo é reforçar "o treino, os exercícios e as operações marítimas de amplo espectro na região euro-atlântica".





Os 12 Aliados comprometem-se também a "reforçar o comando e controlo marítimos e a priorizar investimentos para melhorar a nossa consciência situacional em todos os domínios" e a "intensificar o nosso foco na inovação para proporcionar capacidades e efeitos marítimos relevantes".





Recorde-se que à entrada para este Cimeira, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro afirmou que "Portugal está à altura da sua responsabilidade enquanto parceiro e, naturalmente, também espera que, no âmbito da aliança, os nossos interesses possam ser acautelados, nomeadamente no que diz respeito à segurança marítima, que é uma área na qual temos redobrado empenho na defesa do nosso território, na defesa do nosso interesse estratégico e também na defesa do interesse de toda a Aliança Atlântica".



De acordo com o documentoa agora divulgado "os Aliados europeus e o Canadá estão dispostos e aptos a garantir uma partilha justa do fardo, reforçando ainda mais a unidade e a coesão da NATO. Este compromisso demonstra uma Europa mais forte numa NATO mais forte, com a Europa e o Canadá a assumirem uma maior responsabilidade pela nossa segurança euro-atlântica partilhada, coordenando estreitamente com os Estados Unidos".

O Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Islândia, os Países Baixos, a Noruega,, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido reforçaram o seu compromisso de assumirOs Aliados que subsecrevem este documento reconhecem o "ambiente de segurança cada vez mais desafiador," e gaantem que "esta declaração demonstra a nossa vontade e capacidade de dissuadir e defender-nos contra a ameaça a longo prazo representada pela Rússia.Os países subscritores referem que "as nossas nações já dispõem de modernas capacidades e plataformas marítimas e têm planos para aumentar significativamente estas capacidades na próxima década, posicionando-nos como uma força coletiva para operações marítimas de alta complexidade".