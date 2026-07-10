Portugal envia oito toneladas de medicamentos para a Venezuela

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, "na sequência dos violentos sismos ocorridos na Venezuela, em 24 de junho de 2026, e como expressão da cooperação e solidariedade entre Portugal e a Venezuela, o Governo da República Portuguesa promoveu uma operação de doação de medicamentos destinada a apoiar a resposta à emergência humanitária".

Os medicamentos serão enviados na segunda-feira às 10:00 num avião que parte de Lisboa e a operação contará com a presença do secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Pinheiro Catalão.

No âmbito desta iniciativa, foi feito um apelo às empresas do setor farmacêutico para que verificassem a possibilidade de doarem medicamentos, uma ação promovida pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e o Instituto Camões de Portugal, em articulação com as associações representativas da indústria farmacêutica.

"Na sequência dessa auscultação, foi possível reunir cerca de oito toneladas de medicamentos, doados pelas empresas Grupo Tecnimede, BIAL, FAES Farma, Menarini e Bluepharma, que serão doados ao "Ministerio del Poder Popular para la Salud" da Venezuela [Ministério da Saúde venezuelano]", referiu o Governo, em comunicado.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.899 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 107 portugueses e lusodescendentes, e outros 57 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.