Portugal financia seis novos projetos de cooperação entre América Latina e África com um milhão de euros

Num comunicado, a SEGIB, que tem sede em Madrid, revelou que os cinco projetos foram selecionados entre 230 propostas apresentadas por 24 países e 1.082 instituições de África e da Ibero-América.

A seleção coube à SEGIB e ao Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., entidade através da qual Portugal financia este fundo, dotado com milhão de euros em cada uma das edições.

Os projetos selecionados este ano "abrangem seis áreas prioritárias da agenda de cooperação birregional: educação, saúde, alterações climáticas, segurança alimentar, transformação digital e desenvolvimento económico, com especial enfoque na criação de emprego para os jovens e na formação profissional", segundo o comunicado divulgado pela SEGIB.

Um dos projetos, com o nome "TILANUTRI", está relacionado com "aquacultura sustentável para a segurança alimentar e nutricional no norte de Moçambique, que conta com a participação de instituições do Peru, Portugal, Brasil e Colômbia".

Já o "Atlântico SARG" é "um sistema integrado de monitorização ambiental" promovido por Portugal, México e Cabo Verde, e o "Cooperação TriDigital" é uma iniciativa "que avalia o grau de maturidade digital da modernização administrativa nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)", com a participação de Portugal, Argentina, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

"Cultivando o Futuro" é quarto projeto selecionado e tem como objetivo a cooperação "para a segurança alimentar e o desenvolvimento territorial entre o Governo da Província de Buenos Aires, o Governo da Província do Namibe (Angola) e Portugal"

Por fim, "Otimização da Capacidade Diagnóstica de Tumores Hematológicos em Moçambique" é um projeto na área da saúde "destinado a reforçar a capacidade analítica para o diagnóstico de tumores hematológicos em Moçambique, com a participação do Brasil, Moçambique e Paraguai".

Na primeira edição, este fundo selecionou e financiou seis projetos, que terminaram este ano, e em que participaram 11 países: sete membros da SEGIB (Brasil, Portugal, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru e México) e quatro africanos (São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Cabo Verde).

O objetivo do fundo é financiar projetos de cooperação entre a América Latina e países africanos de língua portuguesa, focados em áreas como a educação, saúde, alterações climáticas, segurança alimentar, transformação digital e desenvolvimento económico, com especial enfoque no emprego jovem e na formação profissional, segundo a SEGIB.

A criação deste fundo foi anunciada em 2023 pelo então primeiro-ministro, António Costa, na 28.ª Cimeira Ibero-Americana, em Santo Domingo, República Dominicana, coincidindo com a adesão como observador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) à comunidade ibero-americana.

O atual Governo, liderado Luís Montenegro, anunciou em fevereiro deste ano a continuidade do fundo e nova dotação de um milhão de euros para a segunda edição.