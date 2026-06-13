Portugal vai tornar-se "extremamente importante" para NATO com degelo do Ártico

Em entrevista à agência Lusa a pouco menos de um mês da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da NATO, em 07 e 08 de julho em Ancara, Paulo Vizeu Pinheiro salientou que um dos principais temas que vai estar em cima da mesa nessa reunião vai ser a necessidade de os europeus e o Canadá assumirem "mais responsabilidade" pela sua própria Defesa.

"Os americanos estiveram a pagar aos europeus a sua defesa coletiva durante 77 anos. (...) É absolutamente necessário, e eu diria justo, que nós, europeus, demos esse contributo para a defesa do espaço euro-atlântico", defendeu.

No entanto, o diplomata português recusou que a "emergência de um pilar europeu" reduza a importância do espaço do Atlântico Norte na NATO e, por conseguinte, o papel de Portugal na Aliança, contrapondo que, pelo contrário, essa área geográfica vai ganhar "nova importância e centralidade geoestratégica", em particular devido ao degelo do Ártico.

"Com o degelo abrem-se novas rotas, novas ameaças e novas oportunidades. A rota do Ártico vai ser muito importante do ponto de vista do transporte dos bens, mas também do ponto de vista do controlo estratégico de Defesa. Tudo o que vier do Norte, do Ártico, é um ponto de entrada muito importante para o Atlântico", frisou.

Por isso, prosseguiu, a Marinha, Força Aérea e Exército portugueses vão ter um "papel extremamente importante" no futuro da NATO, "que vai crescer, não vai diminuir".

"Vai crescer do ponto de vista nacional, da fiscalização ambiental, pescas, etc., mas vai crescer no plano da NATO. Por isso é tão importante a modernização das Forças Armadas", disse, manifestando-se convicto de que Portugal "vai ser uma peça importante para o futuro da defesa coletiva e da NATO".

Paulo Vizeu Pinheiro salientou ainda que, na cimeira, vai também ser feita uma avaliação para perceber se os Aliados estão a cumprir o caminho estipulado na cimeira de Haia, no ano passado, para que se atinja a meta de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) dedicado à Defesa até 2035.

Nesse aspeto, o embaixador observou que "Portugal está a cumprir" com o acordado, sublinhando que o país deu um "salto muito grande" no investimento em Defesa.

"Estávamos em 1,58% e estamos no patamar dos 2%. Fomos, talvez dos aliados, quem deu o maior salto do ponto de vista do esforço financeiro, orçamental e de Defesa. E isso deve-se à mobilização do Governo", afirmou.

Nesta entrevista, Vizeu Pinheiro foi ainda questionado se, nas conversas que tem tido com o seu homólogo dos Estados Unidos, pôde perceber se a administração norte-americana está a pensar em recompensar Portugal de alguma forma, uma vez que já assumiu publicamente que tenciona punir os Aliados que não colaboraram na guerra contra o Irão e beneficiar os que o fizeram, já tendo o secretário de Estado, Marco Rubio, elogiado Portugal.

Na resposta, o embaixador afirmou que isso são matérias do foro bilateral e não da NATO, mas salientou que mantém um "contacto muito próximo" com o embaixador norte-americano e que o papel de Portugal é reconhecido.

"Os norte-americanos, no quadro da Aliança Atlântica, a expressão é sempre de grande reconhecimento e apreço pelo papel de Portugal enquanto aliado, não esquecendo que nós não somos só os Açores", referiu, voltando a insistir que o Atlântico está a ganhar uma "nova importância e centralidade geoestratégica".

"Ninguém está a mudar o nome da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]: o Atlântico Norte é absolutamente indispensável para a segurança e defesa da Aliança. E aí - em Portugal as pessoas às vezes esquecem-se disso - nós somos, na área de jurisdição naval marítima e na área da responsabilidade internacional de voo, vizinhos dos Estados Unidos", observou.