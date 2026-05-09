Português entre 28 detidos nos EUA por suspeita de pornografia infantil

Há um português envolvido, de 28 anos.



A notícia foi avançada pelo jornal online New York Post, que fala de uma megaoperação de combate a crimes de pornografia.



As autoridades entraram em cinco navios que estavam atracados no porto de San diego, nos EUA para investigar.



No navio da Disney foram encontradas provas de posse, transporte e transmissão de conteúdo pornográfico com menores, que incriminam 28 funcionários, 26 das filipinas, um de Portugal e outro da Indonésia.



As autoridades norte-americanas dizem que os vistos já foram retirados a estes suspeitos e que eles vão ser expulsos do país em breve.