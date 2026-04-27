Posição oficial contrasta com "erosão silenciosa" da língua portuguesa em Macau

O chefe do Executivo de Macau, Sam Hou Fai, realizou uma visita oficial a Portugal de 18 a 21 de abril, marcada por encontros institucionais e declarações diplomáticas de reforço da cooperação entre Portugal e a China, e em que destacou que "a língua [portuguesa] não é questão que mereça preocupação", quer ao nível do ensino, quer no uso pelos tribunais.

No entanto, de acordo com a advogada Sofia Linhares, a trabalhar no território chinês, "o sorriso diplomático contrasta com a realidade administrativa", marcada pela "erosão silenciosa do português" como língua oficial na região.

Linhares recorda que a Lei Básica de Macau, a mini-constituição do território, estabelece que "o português é igualmente uma língua oficial", e que decretos lei consagram que "o chinês e o português têm igual dignidade".

No entanto, a advogada alertou existir "resistência de funcionários e magistrados ao uso do português em funções oficiais" e uma diminuição da proficiência entre os quadros da administração pública.

Uma delegação parlamentar portuguesa, que visitou Macau em dezembro de 2025, identificou num relatório resistência de funcionários públicos e de alguns magistrados locais à utilização da língua portuguesa no exercício das suas funções, bem como a necessidade de responder ao aumento da procura por cursos de português, num contexto em que existe o risco de contratação direta de docentes por parte da China.

Para a advogada, a contradição é evidente: de um lado, Portugal e China celebram a "dinâmica cooperação" e do outro, "muitos cidadãos -- e até funcionários públicos -- não conseguem recorrer ao português em procedimentos administrativos rotineiros".

"Documentos são predominantemente em chinês, tribunais enfrentam atrasos por falta de quadros bilingues e serviços públicos redirecionam falantes de português para cantonês ou inglês", alertou.

Apesar disso, Linhares reconheceu existir uma "resistência tenaz em Macau" por parte de "uma pequena comunidade de juristas, tradutores e funcionários públicos" que continua a usar o português diariamente nos órgãos administrativos, funcionando como "guardiões da linha temporal até 2049".

De acordo com a Declaração Conjunta, assinada por Pequim e Lisboa e que levou à transição de administração de Macau em 1999, a cidade deveria manter os direitos, liberdades e garantias durante um período de 50 anos.

Mas, sem reforço sistémico de Lisboa e Pequim, "a extinção prática do português administrativo ocorrerá muito antes" dessa meta temporal.

O advogado Sérgio Almeida Correia partilha a mesma preocupação, considerando que "a situação da língua portuguesa nos tribunais e na administração pública tem sofrido uma involução nos últimos anos".

"Estamos pior do que há cinco ou dez anos," alertou à Lusa.

De acordo com Correia, embora haja mais pessoas a aprender o idioma, "são cada vez menos os que falam português nos tribunais".

O jurista disse que "mais grave são os despachos, promoções, sentenças e acórdãos em chinês na primeira instância, embora haja alguns juízes sensíveis ao problema".

A situação nos serviços do Ministério Público "é dramática", diz Correia, descrevendo que "ultimamente, não há um despacho, uma notificação que seja, que chegue em língua portuguesa".

"Ao menos podiam recorrer às ferramentas de tradução que usam a inteligência artificial, que atualmente estão cada vez mais perfeitas, dizendo-o no despacho ou notificação. Já seria uma ajuda", notou.

O advogado critica a falta de tradutores qualificados e considera incompreensível que "uma região com orçamentos superavitários, que fatura só no jogo mais de 20 mil milhões de patacas [2,1 mil milhões de euros] todos os meses", não consiga contratar "gente qualificada e bem paga" para fazer traduções nos tribunais ou na Polícia Judiciária.

Nos tribunais, acrescenta, "os tradutores estão sobrecarregados e a tradução durante diligências é muitas vezes incompleta, deixando advogados e arguidos em desvantagem".

"O Código de Procedimento Administrativo e a Lei Básica garantem que os residentes podem apresentar requerimentos e receber resposta numa das línguas oficiais. Nos tribunais isto é muitas vezes ignorado" descreveu.

Para o profissional de advocacia, isto contraria a Declaração Conjunta e a Lei Básica, e é "mau para Macau e é mau para a China".

"Dá uma péssima imagem da justiça que aqui se faz", concluiu.