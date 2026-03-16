PR angolano manifesta "preocupação e tristeza" por acidente com 12 mortos

Em causa está o acidente que se registou, no domingo, no município de Cabo Ledo, província de Icolo e Bengo, resultando pelo menos em 12 mortos e 39 feridos, na sequência do despiste, seguido de capotamento, de um autocarro, proveniente da província da Huíla, com destino a Luanda.

Na nota, o chefe de Estado angolano apelou "mais uma vez à prudência e ponderação no exercício da condução, para que as estradas que rasgam o território em todas as direções sejam símbolo de progresso e vida, jamais instrumentos de morte e destruição".

"Quando ainda nos recompomos do episódio sangrento da passada semana no território da província do Cuanza Sul, com um número elevado de mortos e feridos, fomos ontem [domingo] novamente abalados com outra amarga notícia, o capotamento de um autocarro nas imediações do Cabo Ledo, província de Icolo e Bengo. Mais famílias angolanas enfrentam a dor pela perda de entes próximos", lê-se na nota divulgada pela Presidência angolana.

No referido acidente, entre os mortos, o Ministério da Saúde confirmou o óbito de seis enfermeiros, número que subiu hoje para sete.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Saúde, os profissionais de enfermagem regressavam de uma atividade da Ordem dos Enfermeiros de Angola, que se realizou na Huíla.

Os feridos estão a receber tratamento em diversas unidades hospitalares da capital angolana, Luanda, com o Complexo Hospitalar General Pedro Maria Tonha "Pedalé" a prestar assistência aos pacientes mais graves, que apresentaram traumatismos cranioencefálicos graves, da coluna vertebral, torácicos e abdominais, bem como fraturas graves dos membros.

Na semana passada, um acidente envolvendo igualmente um autocarro de passageiros causou a morte a 24 pessoas e ferimentos em 21 outras, na província angolana do Cuanza Sul, na sequência do despiste e capotamento do veículo, que era proveniente da província do Huambo e tinha como destino a capital angolana, Luanda.

Sobre os acidentes rodoviários, o chefe de departamento de Transgressão, Acidentes e Peritagem da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, superintende João de Sousa, disse na semana passada, que as autoridades vão redobrar "todas as medidas de prevenção e segurança rodoviária", principalmente as inspeções às empresas de transportes de passageiros nas carreiras interprovinciais, para avaliação da habilitação legal destes condutores.

Em Angola, os acidentes de viação são a segunda causa de morte depois da malária, e as estatísticas divulgadas, em 2024, pela Direção Nacional de Viação e Trânsito mostram que nos últimos dez anos houve 31.521 mortos e 147.670 feridos, de um total de 133.996 acidentes de viação.