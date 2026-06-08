PR cabo-verdiano condecora duas mulheres com projeção internacional

Ambas serão distinguidas com a Ordem do Dragoeiro, Primeiro Grau, "pelo contributo ímpar que prestaram ao prestígio e afirmação internacional de Cabo Verde e pela excelência e integridade com que serviram o ideal do desenvolvimento humano e sustentável", segundo comunicado.

Cristina Duarte, subsecretária-geral das Nações Unidas e assessora especial do secretário-geral para os Assuntos Africanos, "notabilizou-se como uma das vozes mais influentes na definição de políticas públicas e económicas em África", assinalou a Presidência.

Maria Helena Semedo, antiga diretora-geral adjunta da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), exerceu diversos cargos nas Nações Unidas, "a partir dos quais promoveu políticas inovadoras de segurança alimentar, resiliência climática e transformação dos sistemas agroalimentares".

A distinção, atribuída em Decreto Presidencial de 25 de março, enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, assinalados em 2025.