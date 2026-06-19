PR cabo-verdiano diz que país precisa de governantes com ambição dos Tubarões Azuis

"Precisamos de Tubarões Azuis em todos os domínios da vida nacional", em todas as profissões e de "governantes animados pela mesma ambição, pela mesma exigência e pela mesma vontade de superar obstáculos", referiu José Maria Neves, ao discursar após dar posse ao executivo liderado por Francisco Carvalho.

Segundo o chefe de Estado, os Tubarões Azuis mostraram que os limites que "muitas vezes se aceitam como inevitáveis" existem "sobretudo na mente".

"Se fomos capazes de chegar a este patamar no futebol mundial, porque não aspirar à excelência na educação, na ciência, na tecnologia, na economia azul, na cultura, na administração pública, na inovação e no empreendedorismo", questionou.

O Presidente da República apelou ao diálogo, à negociação e à busca conjunta de soluções, com lideranças que devem ser serenas, confiantes e mobilizadoras, capazes de transformar "divergências em convergências".

José Maria Neves defendeu ainda uma reflexão profunda sobre a abstenção por forma a recuperar a participação cívica.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) conquistou 90.660 votos (48,04%) nas eleições legislativas de 17 de maio, o Movimento para a Democracia (MpD) recolheu 84.458 votos (44,75%) e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) obteve 9.812 votos (5,2%).

Na Assembleia Nacional, os resultados traduziram-se em 37 deputados para o PAICV, 33 para o MpD e dois para a UCID.

O ato eleitoral registou uma abstenção recorde, com mais de metade dos eleitores inscritos a preferirem ficar longe das urnas (taxa de abstenção de 53,5%).