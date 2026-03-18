PR cabo-verdiano e comitiva visitam ilha onde se acumulam toneladas de lixo plástico

"Santa Luzia tem vindo a receber uma quantidade significativa de plásticos e outros resíduos transportados pelas correntes marinhas", estimando-se que "mais de 140 toneladas" estejam por retirar da ilha, informou hoje a Presidência cabo-verdiana.

A organização não-governamental Biosfera Cabo Verde tem conduzido campanhas anuais de limpeza, contudo, "as limitações logísticas" impedem que o lixo acondicionado seja retirado da ilha, zona de conservação, no norte do arquipélago -- cerca de 10 quilómetros a leste da ilha de São Vicente, no meio do oceano Atlântico.

Santa Luzia é uma das importantes zonas mundiais de nidificação de tartarugas e as campanhas costumam acontecer em junho, para evitar que as crias morram presas nos resíduos, quando saem dos ovos e correm para o mar.

Outras espécies de peixes e aves também sofrem com a poluição.

"A comitiva terá oportunidade de observar diretamente os locais de acumulação de resíduos e de refletir sobre estratégias conjuntas para a sua remoção", indicou a Presidência cabo-verdiana.

A visita inscreve-se nas atividades do chefe de Estado como Patrono da Aliança da Década do Oceano, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Líder para a Preservação do Património Natural e Cultural, pela União Africana (UA).

"Através dos parceiros que integram a missão, José Maria Neves pretende sensibilizar a comunidade internacional para as ações globais que impactam ambientalmente os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, sigla em inglês)", assinalou.

No caso, Cabo Verde e a ilha de Santa Luzia são apontados como "um exemplo paradigmático" desses efeitos, com um "apelo" à "cooperação multilateral para um esforço conjunto em prol da preservação ambiental e da sustentabilidade dos recursos oceânicos", concluiu.