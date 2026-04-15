PR moçambicano parte para a China com financiamento na agenda da visita de Estado

"No plano económico, o chefe do Estado irá mobilizar recursos para o financiamento de projetos estruturantes de elevado impacto social e económico, bem como impulsionar o relançamento da economia nacional, com enfoque nos setores prioritários, nomeadamente infraestruturas, mineração, energia e agricultura", refere uma nota da Presidência da República.

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, realiza uma visita de Estado à China de 16 a 22 de abril, a convite do homólogo chinês, Xi Jinping.

A Presidência acrescenta que Moçambique "propõe-se reforçar a cooperação político-diplomática e económica com a China, bem como aprofundar a concertação em matérias de interesse comum da agenda internacional, com destaque para as questões do Sul Global, a reforma das Nações Unidas e as mudanças climáticas".

A deslocação, refere ainda, "insere-se no quadro do aprofundamento e elevação da Parceria Estratégica Global" entre Moçambique e a China, "refletindo a vontade comum de consolidar os laços históricos de amizade, solidariedade e cooperação mutuamente vantajosa".

De acordo com a Presidência, acompanham o chefe de Estado deputados, membros do Governo e outros quadros do Estado moçambicano, estando agendado para as 11:00 locais (10:00 em Lisboa) de hoje, na Base Aérea, em Maputo, o ato solene de partida para a China.

O Governo chinês assumiu na terça-feira que esta visita vai aprofundar a parceria estratégica entre os dois países.

"Acredita-se que esta visita promoverá o desenvolvimento aprofundado da parceria estratégica abrangente entre a China e Moçambique e contribuirá para a construção de uma comunidade China-África sólida e com um futuro partilhado para a nova era, além de reforçar a solidariedade e a cooperação no Sul Global", disse, em conferência de imprensa, em Pequim, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun.

"Atualmente, a confiança política mútua entre os dois países está a aprofundar-se, com resultados profícuos na cooperação em diversas áreas e na estreita cooperação em questões internacionais e regionais", sublinhou Guo Jiakun.

Trata-se da primeira visita à China de Daniel Chapo - empossado como quinto Presidente moçambicano em janeiro de 2025 -, durante a qual estão previstas conversões com Xi Jinping e reuniões com o primeiro-ministro, Li Qiang, e o Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, além de visitas também a Hunan e Qinghai.

O Presidente moçambicano transmitiu em 18 de fevereiro ao homólogo chinês o objetivo de reforçar a cooperação entre os dois países em 2026, reafirmando ainda o apoio ao princípio de "Uma só China".

Chapo sublinhou ainda o significado especial deste ano, destacando os valores que orientam a relação bilateral: "O ano de 2026, proclamado como o Ano da Cooperação Povo-a-Povo, assume um significado especial, ao promover valores de amizade, solidariedade e compreensão mútua, que Moçambique partilha e cultiva no quadro da sua Parceria Estratégica Global com a China".

Moçambique pagou em três meses de 2025 mais de 36 milhões de euros à China pelo serviço da dívida, que lidera entre os credores bilaterais do país, segundo dados do Ministério das Finanças de novembro. A dívida de Moçambique à China ascendia, no final de junho, a 1.347 milhões de dólares (1.158 milhões de euros).

Antes, em outubro, o Governo chinês perdoou os juros dos empréstimos concedidos a Moçambique até 2024 e fez uma doação de 12 milhões de euros ao país, anunciou então a primeira-ministra.

"Tivemos duas notícias positivas vindas do Presidente, Xi Jinping. Uma das notícias foi a doação ao nosso país de 100 milhões de yuan - a moeda chinesa - [equivalente a 12 milhões de euros] e o perdão dos juros dos empréstimos concedidos a Moçambique até o ano de 2024", disse Benvinda Levi, ao chegar da China.