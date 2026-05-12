PR moçambicano pede aos enfermeiros para humanizarem atendimento hospitalar

Em comunicado referente ao Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala hoje, a Presidência refere que a mensagem do chefe do Estado, Daniel Chapo, exorta os profissionais de enfermagem a reforçarem o compromisso com a humanização dos cuidados de saúde, colocando o paciente no centro da sua atuação e assegurando que ninguém seja deixado para trás.

"O Governo continua empenhado no fortalecimento do setor da saúde, na melhoria gradual das condições de trabalho dos profissionais de saúde, na expansão da formação, na humanização dos serviços e na valorização dos enfermeiros, reconhecendo o papel central que desempenham no desenvolvimento do país", lê-se na mensagem da Presidência, que cita o Presidente moçambicano.

Na mensagem, o chefe de Estado presta homenagem aos enfermeiros moçambicanos, destacando o "elevado sentido de missão, entrega e espírito de sacrifício" destes profissionais, considerados um dos principais pilares do Sistema Nacional de Saúde.

"É uma verdadeira missão de solidariedade, humanidade e compromisso com a vida", refere Daniel Chapo, apelando aos profissionais de enfermagem para reforçarem o compromisso com a humanização dos cuidados de saúde e a assistência aos pacientes.

Moçambique assinala o dia Internacional do Enfermeiro num contexto de desafios no sistema nacional de saúde, com profissionais do setor a reivindicarem melhores condições laborais, mais formação e reforço dos recursos humanos e infraestruturas hospitalares.

O setor da saúde enfrenta, há quatro anos, greves e paralisações convocadas pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique (APSUSM).

O Sistema Nacional de Saúde moçambicano enfrentou também, nos últimos três anos, diversos momentos de pressão, provocados por greves de funcionários, convocadas pela Associação Médica de Moçambique (AMM) e exigindo melhorias das condições de trabalho.