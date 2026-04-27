PR moçambicano visita Etiópia para reforçar cooperação

Daniel Chapo vai estar na Etiópia a convite do primeiro-ministro daquele país, Abiy Ahmed Ali, numa visita oficial que se inicia hoje e decorre até terça-feira.

"A visita do Presidente da República à Etiópia (...) visa reforçar as relações de amizade e de cooperação existentes entre os dois países, avaliar o estado da cooperação bilateral e abordar a situação política e económica dos dois países, do continente africano e do mundo em geral", lê-se no comunicado da Presidência de Moçambique.

Chapo estará acompanhado, entre outros, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Lucas, da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, da Economia, Basílio Muhate e da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino.