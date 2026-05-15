PR são-tomense destaca uma das mais altas e luminosas vozes da cultura

Numa mensagem publicada na sua página oficial no Facebook, Carlos Vila Nova disse ter sido "com profunda consternação e imenso pesar" que tomou conhecimento "da triste notícia do falecimento da Conceição de Deus Lima", sublinhando que "a sua partida representa uma perda irreparável para a Cultura, para a Literatura e para a Nação são-tomense".

"Com a sua obra, marcada pela profundidade, sensibilidade e compromisso com a memória, a identidade e a dignidade do nosso povo, Conceição Lima elevou o nome de São Tomé e Príncipe além-fronteiras, afirmando-se como a escritora são-tomense mais traduzida e uma referência maior das letras nacionais e da literatura africana contemporânea", referiu o Presidente são-tomense.

"Neste momento de dor e luto, endereço à família enlutada, aos amigos, à comunidade literária e cultural, bem como a todo o povo são-tomense, as minhas mais sentidas condolências, rendendo homenagem à vida, à obra e ao legado eterno desta Grande Figura das Letras de São Tomé e Príncipe. Que a sua memória permaneça viva e inspiradora nas gerações presentes e vindouras", lê-se na mensagem.

A jornalista e poetisa são-tomense Conceição Deus Lima morreu hoje, em São Tomé, aos 64 anos, disseram à Lusa fontes familiares.

Segundo os familiares, a poetisa são-tomense, nascida em 08 de dezembro de 1961, sentiu-se mal logo pela manhã e foi encaminhada ao hospital Central Dr. Ayres de Menezes, onde acabou por falecer por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa).

Conceição Lima é o nome mais traduzido da literatura são-tomense, com livros e poemas em alemão, árabe, espanhol, checo, francês, galego, italiano, inglês, shona, servo-croata e turco.

A poetisa foi membro-fundadora da União Nacional dos Escritores e Artistas São-tomenses (UNEAS) e, em 2021, foi nomeada coordenadora nacional, para São Tomé e Príncipe, do Movimento Poético Mundial.

Durante a celebração do dia da mulher são-tomense, em 19 de setembro do ano passado, Conceição de Deus Lima foi distinguida pelo Governo são-tomense como embaixadora da Cultura de São Tomé e Príncipe em reconhecimento pelo seu papel na valorização e promoção da identidade cultural do país no plano internacional.

Maria da Conceição Costa de Deus Lima nasceu no sul da ilha de São Tomé, em Santana, onde cresceu e fez os estudos primários e secundários, e estudou jornalismo em Portugal.

Em São Tomé e Príncipe trabalhou e exerceu cargos de direção na Rádio, Televisão e na imprensa escrita e depois da abertura multipartidária no arquipélago, fundou, em 1993, o já extinto semanário independente O País Hoje, de que foi diretora.

Era licenciada em Estudos Afro-Portugueses e Brasileiros pelo King`s College de Londres e mestre em Estudos Africanos, com especialização em Governos e Políticas em África, pela School of Oriental and African Studies (SOAS), de Londres, onde residiu e trabalhou como jornalista e produtora dos serviços de Língua Portuguesa da BBC.

Tem poemas dispersos em jornais, revistas e antologias de vários países.

"O Útero da Casa" (2004) foi o primeiro de vários livros, o último dos quais, "Quando os cães deixaram de falar e outras fábulas universais", foi lançado em 2025.