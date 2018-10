PR timorense e Xanana Gusmão encontram-se depois de meses de tensão

Lusa11 Out, 2018, 07:56 | Mundo

Xanana Gusmão chegou ao palácio presidencial pouco depois do final da reunião semanal entre Lu-Olo e o primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak.

Até agora, o teor do encontro entre o chefe de Estado e o líder da coligação governamental, Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), não foi divulgado.

"O encontro não estava previsto", disse à Lusa fonte da Presidência timorense.

A reunião decorreu na sequência de meses de tensão com Xanana Gusmão, que escreveu várias cartas a Lu-Olo, divulgadas depois publicamente, e prestou várias declarações públicas a criticar a decisão do chefe de Estado de não dar posse a vários nomes propostos para a equipa governamental.

Lu-Olo foi igualmente criticado pela AMP pelo que considerou ser a demora do Presidente em promulgar as contas públicas para 2018.

A questão das nomeações dos ministros está por resolver, com várias pastas ainda sem titulares, sendo que o Governo deverá apresentar ao Parlamento, em novembro, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019.

Alguns dirigentes políticos admitiram recear que Lu-Olo, que promulgou as contas de 2018, possa vetar as de 2019 onde estarão necessariamente inscritos, entre outros gastos, 350 milhões de dólares (303 milhões de euros) para financiar a operação fechada recentemente por Xanana Gusmão, em nome do Governo, de compra da participação de 30% da ConocoPhillips no consórcio dos poços petrolíferos Greater Sunrise.

Na quarta-feira, o Governo timorense aprovou em Conselho de Ministros uma resolução sobre a operação, que tem ainda de ser aprovada pelo Parlamento.