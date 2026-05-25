Preço do `brent` para entrega em julho cai mais de 5% para quase 98 dólares

Pelas 17:30 (hora de Lisboa), o `brent`, uma referência na Europa, para entrega em julho estava a cair 5,57% para 97,77.

Quatro horas antes, o preço tinha atingido um mínimo diário de 96,90 dólares (83,47 euros), como o que tinha sido verificado no início do mês.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, cedeu 5,43% para 91,35 dólares (78,69 euros).

Os preços do petróleo caíram hoje perante o otimismo dos investidores face à possibilidade de os EUA e o Irão chegarem, em breve, a um acordo de paz.

Contudo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou hoje que um eventual acordo com o Irão terá de ser "excelente e significativo", caso contrário não será concretizado, depois de ter admitido no sábado que estava iminente.

"Ou o acordo com o Irão será um acordo excelente e significativo, ou não haverá acordo", escreveu Trump nas redes sociais.

Trump começou por anunciar no sábado que o acordo estava quase finalizado, para no dia seguinte assegurar ao aliado Israel que iria incluir a questão do programa nuclear iraniano, que Teerão recusa discutir.

A guerra foi desencadeada por um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Teerão respondeu com o bloqueio do estreito de Ormuz e com ataques contra países da região, generalizando o conflito a uma parte significativa do Médio Oriente.

A guerra provocou já milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, arrastado para o conflito pelos ataques do grupo libanês pró-iraniano Hezbollah contra Israel.