Preço do Brent sobe 7% e ultrapassa os 90 dólares por barril

Esta tarde, o preço do Brent, referência na Europa, atingiu os 90,17 dólares, um aumento de 7,2% em relação ao fecho do dia anterior.

Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), uma referência nos EUA, cresceu 6,9% para 84,74 dólares (aproximadamente 74,48 euros).

"Vamos atingi-los com força", avisou Donald Trump, em declarações à Fox News, após o Irão ter lançado mísseis balísticos contra a base aérea e o quartel-general militar norte-americano na Jordânia na noite de quarta-feira.

O agravamento das hostilidades entre os EUA e o Irão provocou um aumento dos preços do petróleo, que ocorre no dia da decisão da Reserva Federal norte-americana sobre as taxas de juro.

Na sua última reunião, o Comité Federal de Mercado Aberto da Fed decidiu manter a taxa de juro diretora entre 3,50% e 3,75%.