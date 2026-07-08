Preço do Brent sobe 7% para 79,5 dólares após Trump ameaçar Teerão

Pelas 16h22 (hora de Lisboa), o Brent estava a aumentar 7,2% para 79,48 dólares (cerca de 69,55 euros) por barril.

Ainda assim, o preço do Brent está abaixo do pico de quase 120 dólares (105 euros) por barril que atingiu no início da guerra do Médio Oriente.

Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, encareceu 7,01% para 75,38 dólares (quase 66 euros).

O Presidente norte-americano ameaçou hoje atacar o Irão pelo segundo dia consecutivo, visando nomeadamente infraestruturas civis, e tomar a ilha de Kharg, um importante polo petrolífero iraniano.

"Vamos atacá-los com força esta noite", disse Donald Trump perante a imprensa em Ancara, Turquia, por ocasião da cimeira da NATO, quando questionado sobre o reinício dos ataques norte-americanos contra o Irão.

Se for necessário, adiantou o líder republicano, os Estados Unidos destruirão as centrais elétricas e as instalações de dessalinização do Irão, e ameaçou tomar o controlo da ilha de Kharg, atacada na terça-feira, uma vez que "não há nada que [os iranianos] possam fazer a esse respeito".

"Atacámo-los com toda a força ontem [terça-feira] à noite [...]. Provavelmente voltaremos a atacá-los com toda a força esta noite", afirmou Trump quando questionado sobre um possível regresso às hostilidades.