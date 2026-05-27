Preço do petróleo cai mais de 5% com conversações entre EUA e Irão

Às 13h35 em Lisboa (12h35 GMT), o barril de Brent, com uma queda de 5,10%, situava-se nos 94,40 dólares, depois de na terça-feira ter subido mais de 3,5% e atingido os 100 dólares.

O WTI, por sua vez, registava uma descida de 5,62%, com o barril a 88,59 dólares.

No caso do Brent, no ano regista uma subida de 56,25%, enquanto o WTI sobe desde janeiro 54,89%.

De acordo com a imprensa internacional, continuam os contactos indiretos entre os EUA e o Irão para um acordo de paz, enquanto as reservas de urânio enriquecido do país não constam da agenda das conversações.

Nas últimas horas, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, advertiu, por sua vez, que qualquer pacto de paz demorará alguns dias a concretizar-se.

Na segunda-feira, o preço do Brent chegou a cair mais de 7% face às expectativas de um acordo de paz, fundamental para a reabertura do estreito de Ormuz, enquanto na terça-feira voltou a subir 3,58% e ultrapassou momentaneamente os 100 dólares.