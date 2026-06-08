Presidente chinês chega à Coreia do Norte para visita de dois dias
O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou hoje a Pyongyang para uma visita de Estado de dois dias à Coreia do Norte, a primeira em sete anos, durante a qual deverá reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.
Será o primeiro encontro entre os dois líderes desde setembro passado, quando se reuniram em Pequim à margem de um desfile militar que contou também com a presença do Presidente russo, Vladimir Putin, e de outros líderes estrangeiros.
A agência de notícias oficial chinesa Xinhua informou que Xi chegou esta manhã à capital norte-coreana, acompanhado pela primeira-dama, Peng Liyuan, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, e por Cai Qi, um dos mais altos responsáveis do Partido Comunista Chinês.
Nenhuma agenda detalhada para a visita foi divulgada.
Analistas internacionais consideram, contudo, que o encontro poderá ter implicações importantes para as relações bilaterais, numa altura em que Pequim e Pyongyang procuram reforçar a sua aliança tradicional perante as respetivas tensões com os Estados Unidos.