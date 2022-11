Presidente da África do Sul no Reino Unido para reforçar cooperação

Durante a visita oficial, o chefe de Estado sul-africano vai reunir-se também com o novo chefe do governo britânico, Rishi Sunak, segundo a presidência da República sul-africana.”, considerou o porta-voz do presidente sul-africano, Vincent Magwenya.Cyril Ramaphosa pretende abordar ainda o processo de paz na República Democrática do Congo (RDCongo), o levantamento das sanções no Zimbabué, o conflito na região norte de Cabo Delgado, em Moçambique, a ocupação de Marrocos do Saara Ocidental, a Área de Livre Comércio Continental Africana, e os resultados da 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27).Ramaphosa, que procura a reeleição em dezembro na liderança do partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), esteve no funeral de Estado da rainha Isabel III, na Abadia de Westminster, em setembro, sendo o primeiro chefe de Estado a ser convidado para uma visita de Estado pelo monarca britânico Carlos III, desde a sua coroação, frisou Pretória.