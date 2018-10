Presidente da Interpol continua "desaparecido" na China

06 Out, 2018, 16:19 | Mundo

Segundo o jornal South China Morning Post, o presidente da Interpol foi detido para interrogatório ao chegar à China. O problema é que as autoridades chinesas não prestaram qualquer esclarecimento sobre os motivos da detenção e nem sequer confirmaram que ela tenha ocorrido e que Meng Hongwei esteja em seu poder.





Twitter da organização interpolicial. No tweet de hoje, a Interpol anuncia o pedido de esclarecimento e acrescenta que "o secretariado da Interpol aguarda uma resposta oficial das autoridades da China que responda às preocupações sobre o bem estar do presidente".

Em Lyon, cidade francesa onde a Interpol tem a sua sede e Meng Hongwei tinha a sua residência, a polícia deu início a uma investigação sobre o desaparecimento daquele responsável. O ministro do Interior francês manifestou preocupação com ameaças que a família de Hongwei diz ter recebido e anunciou que a família fora colocada sob protecção policial.





Segundo o ministro, "a França está perplexa com a situação do presidente da Interpol e preocupada com as ameaças feitas contra sua mulher".





Meng Hongwei, de 64 anos, é o primeiro presidente chinês da Interpol nomeado em 2016 para um mandato que deveria durar até 2020. A sua nomeação foi criticada por organizações de direitos humanos, que receavam uma instrumentalização do cargo para fazer deportar dissidentes reclamados pela China.







No seu país de origem, Hongwei foi membro do Comité Central do Partido Comunista e chegou a ser vice-ministro da Segurança Pública. Em Abril deste ano foi destituído do Comité Central mas continua, ainda hoje, a figurar como vice-ministro na página web do Ministério.