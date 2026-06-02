Presidente da Roménia vaiado em cidade atingida por drone russo

Presidente da Roménia vaiado em cidade atingida por drone russo

O Presidente da Roménia foi vaiado na visita que fez à cidade de Galati, atingida por um drone russo, na quinta-feira à noite.

RTP /
VER MAIS
A detonação do drone nessa cidade portuária causou ferimentos em duas pessoas.

Na sequência desse episódio, cinquenta e seis países já condenaram o comportamento inaceitável da Rússia.

O Chefe de Estado romeno elogia o sistema de defesa aérea da Roménia, mas diz que o país, tal como toda a Europa, está a adaptar-se às novas tecnologias.

Anunciou também, para breve, a instalação de sistemas adicionais de defesa aérea da NATO.
PUB
PUB