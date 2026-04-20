Presidente de Cabo Verde anuncia mudanças na cooperação com Portugal na saúde

"Realizou-se há três, quatro semanas, o primeiro transplante renal em Cabo Verde, com uma equipa médica aqui do Hospital de Santo António [no Porto], que correu muito bem e vai mudar totalmente os paradigmas das relações entre Cabo Verde e Portugal no domínio da saúde", disse José Maria Neves, em declarações oficiais aos jornalistas, após reunir com o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte.

O Presidente de Cabo Verde visitou esta manhã o Hospital de S. João no Porto e a Unidade Local de Saúde de Santo António, reunindo às 12:00, com o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, na Sala Dona Maria nos Paços do Concelho.

"Hoje vamos avançar para um patamar muito mais elevado de cooperação que tem a ver com deslocações de equipas médicas [a Cabo Verde] , com a formação de pessoal e com a criação de condições para que o Sistema Nacional de Saúde em Cabo Verde responda de forma muito mais efetiva às necessidades atuais do Sistema de Saúde em Cabo Verde", acrescentou José Maria Neves.

O chefe de Estado cabo-verdiano observou que as diferentes universidades do Porto e os hospitais, designadamente o Hospital São João, o Hospital Santo António, "têm uma cooperação muito estreita com Cabo Verde".

Segundo José Maria Neves, o modelo das evacuações médicas "deu um grande contributo para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde em Cabo Verde", mas está "esgotado" e, por isso, o país quer avançar para "um patamar muito mais elevado de cooperação" com Portugal, designadamente com formação de pessoal e deslocações de equipas médicas.

A cidade do Porto tem uma germinação com a cidade do Mindelo, na Ilha de São Vicente, e essa geminação "tem contribuído grandemente para o desenvolvimento de uma ilha importantíssima, uma ilha cosmopolita, aberta ao mundo e que tem dado um grande contributo para o crescimento e a afirmação de Cabo Verde", explicou o Presidente, manifestando a sua "gratidão por todo o contributo da cidade do Porto ao desenvolvimento" de Cabo verde.

A visita do Presidente da República ao Porto surge no seguimento da cooperação existente desde 1992, entre o Governo de Cabo Verde e a Câmara Municipal do Porto, centrada na preservação do património histórico e cultural e cooperação na área urbanística.

O presidente da Câmara do Porto afirmou, por seu turno que os "laços históricos", e "afetivos" que ligam o Porto a Cabo Verde são "muito intensos" e que Cabo Verde é uma referência no que diz respeito à estabilidade política.

"Cabo Verde é uma referência do ponto de vista da estabilidade política, da consolidação democrática e da visão económica do futuro", Pedro Duarte.

O Presidente de Cabo Verde ainda vai esta tarde reunir com autarcas do Norte e Centro de Portugal na sala d. Maria da Câmara do Porto, e vai visitar a casa com doentes cabo-verdianos que foram enviados para o Porto.

A deslocação do Presidente de Cabo Verde ao Norte de Portugal no âmbito da "Presidência na Diáspora" prolonga-se até domingo, e a comitiva tem agenda para visitar Barcelos, Braga, Guimarães, Tondela, Sintra e Lisboa, onde se vai encontrar com o Presidente da República de Portugal, António José Seguro.