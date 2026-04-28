Presidente de Israel chama Netanyahu e procuradores para acordo no caso de corrupção

O gabinete do Presidente Herzog emitiu o convite dias depois de anunciar que não iria decidir sobre o pedido de perdão de Netanyahu e, em vez disso, instaria as partes a chegarem a um acordo.

O convite para a ida à residência oficial, assinado pelo conselheiro jurídico de Herzog, refere que o Presidente acredita que os esforços para chegar a um acordo "devem ser esgotados primeiro" antes de poder considerar o pedido de perdão.

O documento diz que o objetivo é que as discussões decorram "de coração aberto e sincera boa intenção" e pede uma resposta até domingo.

Em novembro, Netanyahu pediu a Herzog que cancelasse o seu julgamento, dizendo que a retirada das acusações ajudaria a unificar o país.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fez vários apelos a Herzog para que encerrasse o julgamento.

Netanyahu é acusado de abuso de confiança, fraude e aceitação de subornos em três processos distintos, nos quais é acusado de trocar favores com associados ricos. O chefe do Governo nega todas as acusações.

O julgamento arrasta-se há seis anos e dividiu profundamente a opinião pública israelita.

Netanyahu e os seus apoiantes alegam que é vítima de uma perseguição política orquestrada pelos media, polícia e procuradores.

Não houve comentários imediatos do gabinete de Netanyahu nem da Procuradoria-Geral.