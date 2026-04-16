Presidente do Chile anuncia reforma económica para "quebrar o ciclo"

"Nos próximos dias, submeteremos ao Congresso o projeto de lei de reconstrução e desenvolvimento económico e social", declarou o Presidente de extrema-direita durante o primeiro discurso televisivo desde a tomada de posse a 11 de março.

"Não estamos aqui para repetir o ciclo anterior, estamos aqui para o quebrar", afirmou.

Promessa central da campanha de Kast, a reforma económica baseia-se numa redução progressiva do imposto sobre as sociedades, de 27% para 23%, uma medida muito criticada pela oposição de esquerda.

O projeto prevê também a reconstrução de mais de um milhar de habitações destruídas por incêndios florestais, bem como uma flexibilização de medidas fiscais, incluindo uma descida transitória do IVA sobre as casas novas e sobre o repatriamento de capitais.

Segundo o Governo, esta reforma impõe-se devido aos constrangimentos orçamentais herdados da administração do presidente de esquerda Gabriel Boric, marcada por um défice de 3,6% e uma dívida pública superior a 40% do PIB.

Com este conjunto de medidas, o Governo ambiciona elevar o crescimento do PIB de 2,5% em 2025 para 4% até ao final do mandato em 2030.