Presidente do MpD deixa liderança do partido e felicita PAICV

"Telefonei ao presidente do PAICV a felicitá-lo pelo resultado e a desejar-lhe sucessos na governação", referiu Ulisses Correia e Silva no domingo à noite.

Ao fazer o discurso da derrota na sede nacional do MpD, na cidade da Praia, Ulisses Correia e Silva garantiu que o partido assumirá o seu papel no parlamento como "oposição responsável", comprometendo-se a continuar a servir Cabo Verde e a assegurar uma transição governativa tranquila.

"A passagem de pastas será assegurada com normalidade, como deve ser em democracia, garantindo uma transição tranquila e pacífica, demonstrando mais uma vez que Cabo Verde é uma democracia madura e respeita as regras institucionais", afirmou.

Perante os resultados, o líder do MpD indicou que irá apresentar a demissão da presidência do partido, para permitir a eleição de uma nova liderança.

"Não vou colocar o meu lugar à disposição, vou apresentar a minha demissão como presidente do MpD, para que o partido possa escolher um novo presidente, novos órgãos e novos dirigentes, entrando numa nova fase", declarou.

Ulisses Correia e Silva comentou ainda a "elevada abstenção", de cerca de 53%, sublinhando que este será um tema de reflexão interna para apurar as motivações.

"Será um trabalho que o partido irá fazer internamente e que também será objeto de análise por parte dos analistas", referiu.

Além disso, defendeu que a renovação interna é importante para o fortalecimento do partido, sublinhando que "as pessoas passam, as instituições continuam".

Apelou também à normalização da vida política após as eleições, defendendo uma mensagem de tranquilidade, aceitação dos resultados e redução da crispação política.

"A vida continua. Terminadas as eleições, devemos regressar à normalidade, transmitir ao país uma mensagem de tranquilidade e centrar-nos no essencial, que é fazer o país avançar", afirmou.

O líder do MpD considerou ainda que o desenvolvimento do país não depende apenas de quem governa, mas também dos cidadãos, das organizações e das instituições.

Ulisses Correia e Silva afirmou ainda que está na altura de encerrar o seu ciclo político.

"Há vida para além da política. Foram vários anos de dedicação, como primeiro-ministro, presidente da Câmara da Praia, deputado e membro do Governo. É tempo de dar lugar a outros", disse ainda.

Segundo dados provisórios atualizados pelas 00:08 locais (02:00 em Lisboa) pelas autoridades eleitorais, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) lidera a contagem global com 88.390 votos (46,6%) e 33 deputados (de um total de 72), quando estão apurados os resultados provisórios de 1.302 mesas de voto (97.7% do total), registando-se uma taxa de abstenção global de 53.3%.

Na mesma altura, o MpD conta 82.946 votos (43,7%) e 30 deputados, enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) 9.791 votos (5,2%) e dois deputados.